En total descuido y abandono del Ministerio Público se encuentra la Oficina Médico Legal de La Oroya, la cual desde las 00:00 horas del jueves 13 de julio no cuenta con energía eléctrica debido al corte de este servicio por falta de pago a Electrocentro por dos meses de deuda, dejando en tinieblas las oficinas y todos los equipos apagados sin poder hacer ningún documento. Tampoco cuenta con médico legista porque cumplió su contrato y este ya no fue renovado.

El médico legista Jesús Villaroel, al no renovarle contrato que se venció el día lunes, ya no va a trabajar y van quedando pendientes todo tipo de trámite de los litigantes que ahora viajan hasta Hualhuas en Huancayo para los exámenes respectivos. Empeora las cosas la ausencia de la psicóloga de la oficina médico legal cuyo puesto es cubierto por un psicólogo que viene de Junín solo los viernes y sábados para la atención.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Internas del penal de Jauja presentaron sus dotes artísticos de canto en Huancayo

Pero esto no es todo, ya que de no pagar en próximos días el servicio de agua potable (de dos meses de deuda) a la empresa Emsapa de La Oroya, también les estarían cortando el servicio del líquido elemento quedando en estos ambientes solo los vigilantes que cuidan un local que no brinda el servicio para el cual fue creado causando malestar además de mayores gastos y demora de tiempo a los cientos de litigantes y público en una zona donde hay altas cifras de accidentes de tránsito.