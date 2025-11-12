Una colorida carrera de mozos se desarrolló en el jirón Pedro Gálvez, de El Tambo, conocida también como Calle Mistura. Jóvenes atravesaron obstáculos por 200 metros para consagrarse como los más rápidos en atención.

Competencia. Este evento se realizó durante el Festival Gastronómico y Degustación de Leche de Tigre en la Calle de la Mistura, como parte de las actividades por el 82° Aniversario de Creación Política del distrito de El Tambo.

Los participantes son jóvenes mozos, en su mayoría estudiantes, que realizan trabajos a medio tiempo o tiempo completo, para costear la universidad o instituto.

“Yo estoy estudiando obstetricia en la universidad, pero lo suspendí porque tengo que pagar, estoy trabajando como moza hace 9 meses”, mencionó la ganadora de la competencia.

Son cerca de 40 establecimientos dedicados al rubro de cevicherías y otros que se apostaron en esta calle. La presidenta de los emprendedores, Diana Escurra, informó, y se ofrecen más de 400 puestos laborales entre mozos, cocineros, lavaplatos y otros.