El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el Concurso Público N.° 003-2025-MTC/10, destinado a la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la primera y segunda etapa del proyecto de inversión denominado: “Rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del Aeropuerto de Jauja”.

Al respecto, el gerente general del Gobierno Regional de Junín, Roy Gonzales Mayta, destacó la importancia de esta convocatoria, señalando que se trata de un avance trascendental para la región, donde todos los esfuerzos suman para que Jauja cuente con un aeropuerto internacional de acuerdo a la normativa vigente.

El proyecto contempla intervenciones en la rehabilitación de pavimentos, mejoramiento de la pista de aterrizaje, áreas de rodaje y plataformas, además de la modernización del edificio de pasajeros, con estándares internacionales, ante la creciente demanda de usuarios y operaciones aéreas.

Al cierre, el gerente regional Gonzales Mayta, resaltó que, junto a las autoridades locales y representantes de la sociedad civil, se ha venido impulsando de manera constante la viabilidad de este proyecto estratégico para potenciar el turismo, dinamizar la economía, facilitar el comercio y convertir a la región en un eje logístico para el transporte aéreo nacional e internacional.