Pese a los bajos niveles de fiscalización efectiva y a los escasos resultados obtenidos, los consejeros regionales de Junín ejecutaron un gasto total de S/ 335,440.21 durante el 2025 en acciones de fiscalización, principalmente en viáticos, combustible y soporte técnico. Así lo revela un informe interno que detalla la asignación presupuestal individual y el uso de recursos públicos.

El consejero que más presupuesto recibió para fiscalización fue Yoni Ángel Balvin Peña, con S/ 61,193.30, además de ser quien más gastó en viáticos (S/ 13,440) y combustible (50 galones).

Le siguen Kely Flores Mas, con S/ 42,508.45, y Yonera Ambicho Aquino, con S/ 37,996.91. En el extremo opuesto figura Luis Basualdua Rodríguez, con apenas S/ 849.69 asignados a fiscalización.

En cuanto a viáticos, destacan también Norma Valdivia (S/ 6,420), Lucero Huamancaja (S/ 4,500) e Ismael Robles (S/ 2,100). En consumo de combustible, Anderson Gonzales registró 60 galones, Ismael Robles 160, Balvin 50 y varios consejeros más entre 20 y 45 galones.

Al respecto, la consejera Kely Flores explicó que el informe busca transparentar el uso de recursos y desmentir versiones sobre supuestos asesores exclusivos para cada consejero.

“El Consejo Regional no cuenta con competencia administrativa ni asesores individuales, sino con un equipo técnico transversal proporcionado por el Ejecutivo Regional”, dijo.

Flores reconoció que, si bien se han destinado más de 300 mil soles a fiscalización, el impacto ha sido cuestionado por la ciudadanía.

No obstante, indicó que producto de algunas fiscalizaciones se han abierto siete carpetas fiscales, lo que demuestra que sí existieron indicios de presuntas irregularidades. Sin embargo, también criticó que algunos consejeros, cercanos al oficialismo, utilicen la fiscalización solo para “promocionar obras”, sin ejercer un verdadero control político.