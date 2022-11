Un trabajador del hospital Carrión falleció ayer, luego que ingresó a un tanque de GLP, para realizar el mantenimiento, donde se desvaneció por inhalar gas, esto ocurrió a la una de la madrugada. El director del hospital Carrión, Percy García Romero, dijo que el trabajador Ciriaco Guzmán Ingaroca Fierro (68) estaba de turno al interior del nosocomio, cuando ocurrió el accidente, en la zona donde está el tanque de gas licuado de petróleo, que tiene enmallado y ahora está con candados.

El jefe de mantenimiento, José Ramos, refirió que por versión de otro trabajador que acompañaba a Ciriaco Ingaroca, ambos retiraron los pernos de la tapa del tanque de gas, cuando de pronto, la víctima habría decidido ingresar, se amarró de una soga y empezó a descender, cuando llegó al fondo del tanque se desvaneció, la profundidad del tanque es de 2 metros y medio.

En ese momento, el compañero Sixto Huaringa, estaba desesperado y pidió ayuda al personal de nutrición, incluso a los vigilantes para que lo puedan auxiliar, lo cual era complicado. Lo llevaron por el servicio de emergencia, donde los médicos del nosocomio, solo certificaron su muerte al promediar la una de la madrugada. El compañero no tenía turno.

Correo recorrió la zona del accidente, allí aún se podían ver los pernos de la tapa del tanque de gas regados en el piso. Además habían lentes de seguridad, máscaras antigases.

No había orden para realizar trabajos

La fiscalía penal de turno junto a la policía de Criminalística ingresaron al hospital Carrión para el levantamiento del cadáver al promediar las 5 de la mañana. Lo llevaron a la morgue de Hualhuas para la necropsia de ley.

Según lo que declaró el director, Percy García Romero y el jefe de mantenimiento, José Ramos, no había una orden escrita y verbal para que realice ninguna reparación, pero no explican como es que el trabajador habría ingresado, a una zona de alto riesgo, sin que sus superiores se enteren de lo que iba a hacer. Además, el otro trabajador no tenía turno y habría sido llamado por la víctima.

Manuel Tarazona Zárate, secretario de Defensa del sindicato de trabajadores del hospital Carrión, pidió la salida del director del nosocomio, Percy García Romero, y que se investigue para deslindar responsabilidades.