Ayer, pasado el medio día, el puente Infiernillo en el kilómetro 99 y 100 de la carretera central entre el sector de Chicla y San Mateo, era escenario de dolor y desesperación.

Un violento choque frontal entre una minivan de placa C8X-961 de la empresa de transportes Turismo Huascarán y una camioneta Rav 4 de placa de rodaje ASB-604, provocó la muerte de al menos 6 personas y la desaparición de más de una decena. Unos pocos lograron sobrevivir.

Según versiones de la zona, la camioneta salió de Huaycán a las 8:00 horas y estaría brindando el servicio de auto colectivo. Esta quedó destrozada en la vía. Mientras, la minivan iba con 20 pasajeros desde Paucartambo en Pasco, rumbo a Lima y se precipitó al río Rímac.

“Mi esposa se llama Yolanda Fuero Panduro y mi hija Xiomara Valerio Fuero. Estuvimos ayer en Paucartambo en el entierro de un sobrino. Me dijeron que la minivan iba correteándose con otro vehículo”, señaló uno de los familiares que acudió al lugar al enterarse del accidente.

En la camioneta yacían tres cuerpos y otros dos estaban en la minivan que fue sacada alrededor de las 5:00 de la tarde, otro cuerpo fue arrastrado por las aguas. Se supo que entre las víctimas mortales estarían Clara Seguil, Pércy Seguil Meza, Janeth Rojas Gonzáles y el conductor Jesús Corimanya.

Hasta el lugar llegaron agentes de la PNP, Deviandes y Compañía de Bomberos que buscaron los cuerpos hasta las 7:00 de la noche cuando fue suspendida la búsqueda.