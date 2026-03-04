Tres personas perdieron la vida al ser atropellados y otro pereció en un choque en la Carretera Central en menos de 72 horas. La noche del domingo 3 de marzo en el distrito de San Jerónimo de Tunán, el comunicador social Noe Chupayo Beltrán (42), falleció tras ser atropellado por un auto.

La víctima que al parecer había bebido licor, caminaba desde la plaza de San Jerónimo con dirección a Concepción, cuando un negligente conductor lo embistió y se dio a la fuga. Según la Policía, Noe llevaba en su mochila ropa deportiva. Sus restos son velados en la cuadra 6 de la calle General Córdova en Chilca.

El lunes, un varón de unos 38 años fue atropellado en el kilómetro 106.600 de la vía Central, a la altura del distrito de Orcotuna. El chofer también escapó. El cadáver del infortunado está en la morgue de Concepción; usaba unas zapatillas blancas, buzo plomo y chompa negra; tiene tatuajes de Williams, una cobra con una rosa y un escorpión.

La madrugada del martes cerca del Centro de Salud de Sincos en Jauja, un automóvil impactó violentamente contra Tito Vílchez Rodríguez (70), quien salió a recoger leña y falleció de forma instantánea. La unidad quedó con el parabrisas destrozado.

Otro accidente ocurrió a las 8:45 horas, en el kilómetro 70+600 de la vía Central, sector de Ullusca, en el distrito de Parco. El camión de placa W4F-740 que iba de Huancayo a Lima chocó con la minivan de placa W3I-119, que se dirigía a Jauja. Tras el impacto, murió Hemerson Toribio Fernández, chofer de la minivan.