En un rápido y exitoso operativo denominado “Impacto 2025”, agentes de la Depincri PNP Chanchamayo – sede Ciudad Satélite, lograron la detención de una mujer identificada como Katiusca Charlith Riso Torres (40), investigada por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de chantaje.

El hecho se registró el sábado 4 de octubre a las 16:20 horas, en el frontis del Juzgado de Paz “Conciliación Satélite”, ubicado en la av. Venus Mz. B – Perené.

La acción policial se ejecutó bajo la dirección del alférez PNP José Luis Valencia Rojas, jefe encargado de dicha unidad.La intervención se produjo tras la denuncia presentada por Boris Rubén Yance Montalván (56), quien informó que la investigada le venía exigiendo la suma de mil soles a cambio de no perjudicarlo.

Ante ello, el personal policial organizó un operativo encubierto y elaboró un acta de entrega y fotocopia de billetes para registrar el dinero solicitado.Durante la intervención, los agentes sorprendieron a la denunciada recibiendo un sobre manila color mostaza, que contenía los billetes previamente registrados.

Inmediatamente fue reducida y trasladada a las instalaciones de la Depincri PNP Chanchamayo – sede Ciudad Satélite, donde quedó en calidad de detenida para las diligencias e investigaciones correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público.