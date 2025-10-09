Arquero de Diablos Rojos sobre agresión en Pisco: “Me patearon en el suelo y desperté en el hospital”

En una tienda de venta de repuestos, policías hallaron accesorios de vehículos robados en Lima y Junín. La mujer que atendía dicho comercio fue detenida por los delitos de receptación y por el delito de falsedad genérica. Policías de la Unidad de Protección e Investigación de robo de Vehículos (UPIRV), intervinieron el establecimiento de venta de “repuestos Jhirem”, del Jr. Nemesio Ráez 531 en El Tambo a las 13:10 horas.

En el interior hallaron dos motores, los cuales al ser verificados en el sistema Esinpol y los peritajes se descubrió que pertenecían a vehículos reportados como robados.

A la fecha, la UPIRV de Huancayo ha recuperado 80 vehículos mayores y menores, sustraídos en diferentes lugares del país, que fueron sustraídos a esta ciudad.

OPERATIVOS

Los agentes incautaron los autopartes valorizados en 7 mil soles, por lo que retuvieron a Miriam Capcha (38).

Según la Policía, uno de los motores era semiarmado de una Hilux de placa P1X-812, color blanco, tiene dos requisitorias vigentes, por asalto y robo de vehículo en Junín de fecha 13 de junio 2024 y el segundo por robo de la comisaría de Pampas por robo el 5 de mayo 2024.

Asimismo, el motor semiarmado que presenta el número de motor erradicado, al ser restaurado, corresponde a la matrícula B3QH2, color rojo que tiene requisitoria vigente por asalto en Lima Norte del 20 de setiembre 2023.

Ante el hallazgo la vendedora fue intervenida por los presuntos delitos de receptación y por falsedad genérica, por ello la fémina fue llevada a las instalaciones de la UPIRV PNP, para las investigaciones del caso.

Más de 80 vehículos han recuperado en lo que va del año en Huancayo, además se incautó autopartes valorizadas en más de 300 mil soles.

Los agentes continúan con los operativos, porque cada semana recuperan de 3 a 6 vehículos robados o clonados.

La Policía recomienda si va a comprar un carro tome sus previsiones y realice el peritaje respectivo para determinar si es robado o clonado para no ser estafado.