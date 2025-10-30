Un caso que ha estremecido al distrito de Palca en la provincia de Tarma. Un embarazo no deseado tuvo como epílogo la muerte de un nonato y enterrado en un descampado por razones que son materia de investigación.

La mañana del miércoles, la policía se movilizó a la zona para atender la denuncia de una vecina, quien resumía que una mujer enterró en un descampado el cuerpo de una criatura, cuya madre había abortado en el baño de su casa, con cinco meses de gestación.

La mamá de la menor

Tras la denuncia, la policía llegó al jirón Los Pinos y encontraron a Sindy Galarza Huaynates (30) quien relató que su hija de quince años sufrió un accidente de moto en la Carretera Central y a la tarde del día siguiente, cuando ingresó al baño, descubrió que estaba atravesando una emergencia producto de un embarazo que al parecer tenía oculto.

En su relato, Sindy añadió que a los cinco minutos el “recién nacido” ya no presentaba signos vitales, entonces con una toalla envolvió el cuerpo de este y, a eso de las 4 de la tarde lo llevó al sector Huacracán Palca y en un descampado lo enterró. Jamás creyó que el hecho terminaría en los pasadizos de una comisaría.

Finalizó contando que no sabía nada del embarazo de su hija y que tenía 5 meses de gestación. La mujer fue detenida para que explique su participación en el deceso del nonato. El caso está cargo del fiscal Elías Revilla Zambrano.