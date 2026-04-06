Cuando de acompañar a “Pascualito Huanca” se trata, al huancaíno no le hace frío y no le importa madrugar. Asistir a la procesión del Domingo de Resurrección es tan tradicional como bailar un santiago o zapatear al ritmo del huaylarsh; tanto así que miles interrumpen su sueño solo para acompañar su imagen por la Calle Real, intercambiar las típicas coronas de flores de Sumaychuncho, emocionarse al ver al Cristo con su chaleco huanca y llegar a las lágrimas al ritmo de ‘Falsía’.

Así se vive en Huancayo el fin de la Semana Santa: entre un mar de gente que abarrota la Plaza Huamanmarca.

Una tradición

“‘Pascualito’ representa la alegría, representa el triunfo de la vida sobre la muerte. Hace 21 años se nos ocurrió decir ‘¡Viva Pascualito Huanca!’ y así se quedó; mientras que desde hace 35 años le ponemos el chalequito huanca”, relata Saúl Jaime Soldevilla, histórico integrante de la hermandad.

El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, por su parte, destacó la gran concurrencia de ciudadanos a la Plaza Huamanmarca para recibir la imagen de Cristo Resucitado y la “Virgen de la Alegría”.

“Se ha visto una masiva concurrencia, más de 10 mil ciudadanos en la plaza; solo Dios puede mover a tanta población. Pascualito es una tradición de muchos años, incluso la carroza tiene más de 50 años”, destacó.

El mensaje

Previo a la procesión, Mons. Luis Alberto Huamán, arzobispo de Huancayo, presidió una misa en plena madrugada a la que asistieron cientos de huancaínos.

“El Perú es más grande que sus problemas, Huancayo es más grande que sus problemas y nuestra vida es más grande que nuestros problemas. Por eso necesitamos estar unidos en la Pascua”, dijo.

Así, ante una multitud terminó la Semana Santa 2026.