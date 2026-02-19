Con quema de ataúdes, con fotografías de los congresistas de Junín, y multitudinarias marchas que se realizaron por el centro de Huancayo, se desarrolló el primer día de paro de 48 horas convocado por el Comité Multisectorial por la Nueva Carretera Central.

Dirigentes sindicales y autoridades de turno coinciden en que el nuevo presidente debe priorizar en agenda la continuidad de la vía central, acotando que hoy continúa el paro convocado, radicalizando.

Paralizan. El sector transporte urbano, mercados y otros del sector civil, son los grandes ausentes en esta medida de lucha; sin embargo los que sí suspendieron sus actividades fueron los trabajadores estatales del Gobierno Regional de Junín (GRJ), además de las municipalidades de Huancayo, El Tambo y Chilca, quienes se concentraron en el centro de la ciudad, el frontis del estadio Mariscal Castilla y el parque de Los Héroes. En todos los casos realizaron su movilización hacia el centro de la Incontrastable.

“Si no se prioriza la Nueva Carretera Central, se tendrá que optar por otras medidas más radicales. Se da mucho presupuesto a ministerios vagos que no tienen ninguna productividad. Todos hemos sido testigos de muchas muertes en la actual Carretera Central por eso se inició un proyecto desde el gobierno de Vizcarra y ya se invirtió más de 600 millones de soles”, indicó el gerente regional de Infraestructura del GRJ, Rony Vejarano.

El primer día del paro de 48 horas se dio de manera pacífica. No se registraron bloqueo de carreteras ni principales puentes en la región Junín. La Policía Nacional del Perú (PNP) detalló que tampoco se dieron detenciones de manifestantes.

Continúa. Hoy continuará esta jornada de protestas, el secretario regional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Raúl Ariste, informó que se movilizarían a otras provincias para hacer presión a la nueva gestión nacional.

“Hoy (ayer) en la noche ya tenemos un nuevo gobierno y mañana (hoy) la agenda de Junín debe ser prioritario con la demanda de la nueva Carretera Central. Seguiremos unidos para luchar por la construcción de la nueva pista de 4 carriles”, refirió Ariste.

Por su parte las autoridades y funcionarios estatales que participaron de la marcha, respaldaron la propuesta de continuar con las protestas en La Oroya, Yauli a donde se trasladarían hoy.

“Vamos a aplicar esfuerzos para que mañana (hoy) continúe el paro, ya lo dijo la máxima autoridad provincial de Huancayo (Dennys Cuba) y estaremos acompañando las movilizaciones”, acotó Rony Vejarano.