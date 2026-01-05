La Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) vuelve a estar en el centro de la polémica tras la reciente Licitación Pública Abreviada destinada a la adquisición de indumentaria para el personal de Serenazgo y administrativo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, correspondiente a la dotación 2025.

El proceso concluyó con la firma del Contrato N.° 021-2025-MDT/GAF, por un monto de S/ 334,287.00, a favor del Consorcio Serenazgo, integrado por las empresas Roel Company S.A.C. y Kimsa MC S.A.C.

sospechoso. El resultado del proceso ha despertado serias suspicacias, debido a que las empresas beneficiadas no tienen como actividad principal la confección ni comercialización de prendas o uniformes.

Roel Company S.A.C. registra como actividad económica principal el transporte de carga por carretera, y como secundarias la construcción de edificios y el alquiler de maquinaria, mientras que Kimsa MC S.A.C. se dedica principalmente a la construcción de edificios. Estas actividades poco tendrían que ver con la provisión de indumentaria especializada para personal de seguridad ciudadana.

A esta contratación se suma otra adquisición cuestionada, correspondiente a la compra de uniformes para el personal administrativo, por un monto de S/ 119,999.12, adjudicada a la empresaria Carina Marleny Quispe Fuentes, cuya actividad principal es la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipos de fontanería, rubros ajenos al rubro textil.

Consultado sobre estas compras, el regidor Percy Núñez confirmó que los procesos despiertan fundadas dudas, no solo por el perfil de los proveedores, sino también por los plazos de adquisición, ya que los uniformes debieron haberse comprado con mayor anticipación. Anunció que verificará la calidad real de las prendas entregadas, la correcta conducción del proceso de selección .