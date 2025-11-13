Por quinta vez la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), este 2025, eliminará un porcentaje de documento que se almacenan en Archivo Central; sin embargo, todavía falta cerca del 70% del total que pasarán este mismo proceso en los próximos años.

El responsable de Archivo Central de la MPH, Dióscoro Sulla Aybar, menciona que en este espacio se guardan documentos de carácter normativo, históricos o permanentes y, los temporales que en su mayoría está conformado por los de correspondencia.

“Debemos recordar que nosotros nos regimos con una ley del sistema del archivo. La municipalidad (MPH) es la única que realiza la eliminación de documentos y este año es la quinta vez que lo hacemos, con 1225 paquetes que son de comprobantes de pago, oficios, cartas y otros que no tienen mucho significado”, señaló Dióscoro Sulla.

La eliminación de estos documentos, tiene un proceso para ser aprobado, se empieza con la selección de parte de trabajadores de la comuna wanka, quienes deben verificar que no pase a desecho aquellos considerados los permanentes como históricos o normativos.

“Cuando Archivo Central, aprueba lo que se eliminará, se traslada para ellos y ellos lo realizan”, acotó Sulla.