Tras la difusión de la existencia de un silencio administrativo positivo a favor de la empresa de transportes Línea Universitaria SAC, que solicitó tres rutas nuevas, para unir los distritos de Sapallanga, Huayucachi y Pucará, con San Jerónimo de Tunán, por la Calle Real, el gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Jorge Quispe, aseguró que no se le entregará la autorización y se apelará la medida.

A favor. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) otorgó el silencio administrativo positivo a favor de la empresa de transportes, luego que las tres solicitudes de nuevas rutas presentadas en abril del año 2025, no se respondieran durante los plazos establecidos, es decir hasta el 11 de junio del mismo año.

Ante este silencio, los solicitantes acudieron ante la otra institución.

En el pedido figura el tránsito por vías saturadas como la avenida Ferrocarril y el otro es por toda la Calle Real, desde Sapallanga hasta San Jerónimo, lo que incluye el centro histórico de la ciudad.

¿De quién es la responsabilidad?

Por su parte, el gerente Jorge Quispe, señaló que Procuraduría Municipal de la MPH, no canalizó la notificación; sin embargo, se apelará la medida y no se otorgará la autorización para el uso de vías saturadas.

“Hemos declarado improcedente todos los pedidos y acudieron ante Indecopi, luego notificaron a Procuraduría, pero no ha sido derivado a nuestra gerencia oportunamente”, dijo el funcionario.

Los tres expedientes presentados, fueron declarados como silencio administrativo positivo, por parte de Indecopi, a favor de la empresa.