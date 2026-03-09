Tras el violento operativo del último sábado, en el que la Municipalidad Provincial de Huancayo intentó recuperar el control del Jr. Cajamarca —vía tomada hoy y desde hace años por el comercio informal—, la comuna tomará otra ruta para imponer el principio de autoridad en la zona.

La Gerencia de Promoción Económica optará por un ordenamiento bajo un control estricto de horarios y espacios.

En diálogo con Correo, el gerente de Promoción Económica y Turismo, René Lazo, reconoció que, al día de hoy, es imposible erradicar el comercio informal en esta zona.

“Sé que el comercio informal nunca va a terminar. Estos señores se habían colocado, antes del operativo, un metro más adelante; han dicho que se van a reordenar, pero siguen ocupando la pista. Todos tenemos derecho al trabajo, pero pedimos que sean prudentes al ocupar las vías”, señaló el funcionario.

Lazo cuestionó la forma de trabajar de los informales en el Jr. Cajamarca, quienes no solo invaden la vía, sino que se resisten a abandonarla aplicando incluso métodos delincuenciales.

“En calles como Ferrocarril, lo que se percibe es que al menos el ambulante agarra sus cosas y se retira; aquí, en Cajamarca, se resisten, dicen que el lugar es de ellos y que venden hace 15 o 20 años. No vamos a permitir eso”, señaló el funcionario.

Estrategia de ordenamiento

Lo cierto es que el Jr. Cajamarca, sobre todo por las tardes y los fines de semana, es tierra de nadie: los informales colocan exhibidores, triciclos, carritos, sombrillas y carpas, reduciendo el tránsito a un solo carril. Ante la imposibilidad de erradicarlos, la MPH buscará, por lo menos, ordenarlos para que no ocupen la calzada.

El plan de reordenamiento se intensificará los jueves, viernes y sábados con control estricto con serenazgo, policía municipal y la PNP, debido a que el alto flujo de compradores colapsa totalmente las vías. En cuanto a los domingos, la vigilancia será solo por las mañanas, pues la autoridad admitió que no puede garantizar la misma rigurosidad el resto del día.