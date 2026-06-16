Las 534 cámaras de video vigilancia que se instalarán en Huancayo distrito, serán priorizadas en los 69 puntos críticos que se identificaron dentro de esta jurisdicción. La mayoría de ellas en el damero comercial, mientras que otro porcentaje pasará hacia zonas de discotecas, barrios con alta incidencia delictiva y hasta en centros educativos.

Instalación

Según detalló el gerente de Seguridad Ciudadana, de la Municipalidad Provincial de Huancayo, coronel PNP (r) César Ramos, desde enero hasta el mes de junio, la Unidad de Serenazgo de Huancayo, realizó 14 mil 400 intervenciones, entre apoyo al ciudadano y contra diversos delitos registrados, además se recibieron un promedio de 16 mil 200 llamadas de emergencias atendidas. En ambos casos la mayoría fue procedente de los puntos críticos que se identificaron.

“Hasta el momento hemos identificado 69 y ahora nuestros técnicos están evaluando más zonas dónde colocar nuestras cámaras. Es en la zona comercial del damero donde hay más robos y otros delitos, aparte de problemas con los ambulantes”, mencionó el funcionario.

Las más de 500 cámaras de video vigilancia se instalarán en los 7 barrios con mayor incidencia delictiva como Santa Rosa, Miguel Grau, Yanama, Eucalipto, Inmaculada, Ocopilla y Cerrito de la Libertad, pero también fueron consideradas las zonas donde se están incrementando negocios de giros especiales y exteriores de centros educativos.

“El proyecto integral está valorizado en 32 millones de soles, pero puede subir hasta los 40 millones, es a través de obras por impuestos y la empresa se encargará de construir el centro de monitoreo, realizar las redes para las cámaras, adquisición de camionetas y otros”, agregó Ramos.

La Municipalidad Provincial de Huancayo, dispuso como alternativa dos terrenos de más de mil metros cuadrados para la construcción del centro de monitoreo, uno de ellos está en Palián y el otro frente al parque Grau en San Antonio.

Desde su inicio, la obra está proyectada para ejecutarse en 3 meses y será por la misma empresa privada.