La Municipalidad Provincial de Huancayo advirtió que una eventual paralización del servicio de limpieza pública podría acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales para quienes la promuevan, debido a su impacto en la salud pública y el bienestar de la población.

El pronunciamiento surge tras el anuncio de un sector del sindicato de trabajadores, que planteó la suspensión total de labores con motivo del Día del Trabajador. Al respecto, la comuna señaló que este servicio es esencial y su interrupción no está legalmente permitida, ya que compromete derechos fundamentales de la ciudadanía.

Asimismo, la entidad precisó que no fue posible atender la solicitud de cese total del personal, reiterando que la continuidad del servicio es una obligación del Estado para garantizar condiciones adecuadas de salubridad y cuidado ambiental.

Pese a la advertencia, la municipalidad reafirmó su disposición al diálogo y propuso alternativas como turnos rotativos y una programación escalonada, que permitan a los trabajadores ejercer sus derechos sin afectar la prestación del servicio.