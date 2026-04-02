Tras la reciente Junta General de Accionistas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Huancayo, desarrollado el último 31 de marzo, se oficializó la obtención de utilidades que permitirán el financiamiento de 19 proyectos de inversión pública de carácter prioritario para la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

De acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Concejo Municipal N° 061-2026-MPH/CM, la entidad financiera transferirá un total de S/ 23,138,029.10 a las arcas municipales, monto derivado del ejercicio fiscal 2025.

Toman acuerdo

La Junta General en la que participó el regidor provincial, Rubén Vera Cabrera en representación de la MPH, principal accionista de la entidad financiera, ratificó el esquema de distribución propuesto por el Concejo Municipal, el cual establece la capitalización del 75% de las utilidades netas, permitiendo que el capital social pagado de la CMAC Huancayo ascienda a S/ 1,069,804,100.00.

Esta decisión técnica busca preservar la solidez de la caja municipal mientras se atienden las urgentes necesidades de infraestructura de la provincia, destinando el 25% restante a dividendos de libre disposición para la municipalidad y su socio BID Invest que recibió un pago de S/ 4,804,060.86 como socio estratégico.

PROYECTOS. Entre los 19 proyectos beneficiados destacan inversiones en movilidad urbana y la transitabilidad vial, con intervenciones clave que incluyen el mejoramiento del servicio en el puente del Jr. Arequipa y en el Jr. 16 de Junio en el distrito de Chilca. Asimismo, se contempla la optimización de importantes arterias como la Av. Flor de Mayo y el Jr. Daniel Alcides Carrión en El Tambo, además de proyectos en el Jr. José Olaya en Palian y la Av. Daniel Turín en el distrito de Saños, entre otros. Estas obras están diseñadas para descongestionar el tráfico vehicular y garantizar un desplazamiento peatonal seguro en los puntos de mayor flujo de la provincia.

Durante el desarrollo de las gestiones, el regidor Vera, defendió la postura institucional de no capitalizar el total de los beneficios para asegurar la liquidez necesaria en la comuna.

“Se debe descartar la propuesta de capitalización al 100% ya que el Concejo Municipal se pronunció sobre este, en el Acuerdo de Concejo Municipal N° 047-2026-MPH/CM esta propuesta no alcanzó al número de votos a favor para su aprobación", enfatizó el regidor Vera Cabrera, agregó que “así se garantiza que los más de 23 millones de soles se utilicen para el desarrollo local de la provincia”.

Tras este paso decisivo en la Junta de Accionistas, la municipalidad ha exhortado a la Caja Huancayo a realizar el desembolso efectivo de los fondos en un plazo perentorio de 72 horas después de la notificación oficial, es decir después de aprobada esta decisión. Con este presupuesto garantizado, la gestión municipal podrá iniciar la ejecución física de los proyectos.