Hasta ocho partidos políticos, fueron multados en Huancayo por colocar, sin autorización, paneles proselitistas en la zona monumental de la ciudad.

Operativo. La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), realizó un operativo de liberación de publicidad electoral que se colocó en postes, fachas de viviendas, infraestructura pública, entre otros.

“Está vigente la Ordenanza Municipal N° 597 que prohíbe la colocación de propaganda electoral dentro de la zona monumental además de postes de energía eléctrica y telefonía”, manifestó el gerente de Desarrollo Urbano de la MPH, Miguel Victorio Verástegui.

La mula que fue impuesta fue de hasta el 100% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por la ocupación ilegal de la propaganda política.

“Son 8 candidatos de diversos partidos políticos los que fueron sancionados. La ordenanza expresa que está prohibido cualquier tipo de publicidad electoral dentro de la zona monumental que comprende desde el jirón Arequipa hasta el jirón Áncash, y desde el jirón Angaraes hasta el jirón Ayacucho”, acotó el funcionario.

En los demás casos donde se haya colocado publicidad electoral, con autorización municipal, en zonas no prohibidas, el funcionario detalló que luego de las Elecciones Generales 2026, del 12 de abril próximo, los candidatos y/o partidos tienen que retirar la publicidad colocada.

“La semana pasada hicimos un operativo decomisando gran cantidad de paneles publicitarios que estaban colocados en postes y otros. Luego de las elecciones, los partidos tienen que retirar la publicidad de los candidatos”, finalizó Victorio Verástegui.