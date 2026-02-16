La Municipalidad Provincial de Huancayo anunció que impondrá sanciones económicas tras detectar la participación no autorizada de agrupaciones políticas durante el pasacalle del Ño Carnavalón 2026, una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad. La comuna advirtió que este tipo de intervenciones vulnera las normas establecidas para actividades festivas y afecta el carácter cultural del evento.

El gerente municipal, Jhoshelim Meza, informó que durante el desarrollo de la comparsa se identificó la presencia de al menos dos organizaciones políticas que se habrían infiltrado entre los asistentes portando indumentaria partidaria. Aunque se intentó controlar la situación en el momento, la gran afluencia de participantes impidió frenar de inmediato estas acciones.

Según precisó el funcionario, la municipalidad cuenta con material fotográfico que acredita las infracciones, por lo que se aplicarán multas que oscilarán entre el 10 % y el 35 % de la sanción máxima establecida. Además, no se descarta remitir la información al Jurado Nacional de Elecciones para que evalúe eventuales medidas en el marco de la normativa electoral vigente.

Entre los casos detectados figura la presencia de simpatizantes de Renovación Popular, quienes participaron junto al precandidato Dimas Aliaga mezclados entre los jóvenes asistentes. De igual modo, se advirtió la incursión de integrantes de Batalla Perú, algunos de los cuales habrían ingresado al recorrido utilizando un mototaxi.

Meza cuestionó el uso del espacio público con fines proselitistas sin autorización y subrayó el componente ético del hecho.

“El Ño Carnavalón es un espacio cultural, no político. Entrometer campañas en estas actividades perjudica la tradición huanca y el patrimonio de la ciudad”, señaló.