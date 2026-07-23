Las fiestas santiagueras que se realizarán desde el 24 de julio, deberán de cumplir diversos requisitos que garanticen la seguridad de los asistentes, sobretodo ahora que a diario se suscitan los sismos, manifestó el gerente municipal de la Municipalidad de Huancayo, Joshelim Meza.

“Los eventos santiagueros en locales privados deben contar con la autorización para un evento no deportivo, por ello las áreas de fiscalización de Promoción Económica van a supervisar, los promotores deben requerir la Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos (ECSE) y autorización no deportiva, sino cumplen con las normas serán clausurados”, advirtió.

Aforos

El jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chilca, César Ramos, dijo que hasta el momento hay de 8 a 10 solicitudes para eventos no deportivos y están exigiendo a los promotores que cumplan los horarios de la autorización, deben contar con extintores y botiquín.

En caso que utilicen escenarios en locales cerrados deben contar con pozo a tierra. En los locales cerrados los aforos no deben superar las 3 mil personas.

Se tiene que colocar la señalización de vías de evacuación de personas en caso de sismo o incendio, porque no estamos libres de una desgracia.