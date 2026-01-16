Debido a las intensas lluvias que vienen afectando la Selva Central, las cuales han provocado desbordes de ríos, deslizamientos y daños en la plataforma vial en distintos puntos del distrito, la Municipalidad Distrital de Perené dispuso el traslado inmediato de maquinaria pesada, entre ellas un cargador frontal y combustible, para la atención de emergencias.

Una de las zonas priorizadas es la cuenca San Juan de Kimarini – Río Amarillo, específicamente en los sectores Puerto Unión y La Olada, donde se vienen realizando trabajos de limpieza, encauzamiento y rehabilitación de las áreas afectadas.

Asimismo, sectores como San Luis de Shuaro y Sanchirio Palomar continúan con vías bloqueadas desde hace varios días, por lo que la población solicita con urgencia el apoyo con maquinaria para restablecer el tránsito.

Más aun en sectores como en los centros poblados están siendo afectados por las intensas lluvias, y este año será mas fuerte que en otros años.

El alcalde distrital Jordan Soria, en su condición de presidente de la Plataforma Distrital de Defensa Civil, se constituyó en las zonas afectadas para supervisar y coordinar las acciones inmediatas, disponiendo el despliegue de maquinaria pesada y personal municipal, con el objetivo de prevenir mayores daños a la población y a la infraestructura vial.