Huancayo ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de población víctima de delitos (43%), solo superada por Juliaca. Esta alarmante cifra no es casual: responde a una realidad crítica que evidencia la incapacidad de las municipalidades para ejecutar sus presupuestos y liderar políticas efectivas de seguridad ciudadana.

Informe revelador

Un informe del Operativo de Control Simultáneo de la Contraloría a siete comunas revela que los municipios de Junín apenas han ejecutado el 35% del presupuesto asignado a seguridad ciudadana. De los más de 19 millones de soles presupuestados, solo se han utilizado S/6 177 810. La Municipalidad Provincial de Huancayo destinó S/3 061 065, pero apenas ejecutó el 34.7%. El Tambo asignó S/6 992 685, con un preocupante 26% de ejecución, y Satipo, pese a contar con S/4 103 569, solo avanzó un 37.6%. Chupaca ejecutó el 35.4% de sus S/1 580 168; Chanchamayo, el 60.8% de S/1 574 891; Chilca, apenas 31.5% de S/342 097; y Pichanaqui solo usó el 28.1% de S/466 632.

Sin ojos

En videovigilancia, la situación es crítica: Huancayo y Chanchamayo apenas tienen 30 cámaras operativas; Satipo, 45; El Tambo, 24; y Pichanaqui, 16. En Huancayo, el 44% de las cámaras está inoperativa. Peor aún, el 67% de municipalidades no cuenta con un plan de mantenimiento; el 40% no hace mantenimiento preventivo, y el 17% no realiza ningún tipo.

El patrullaje también está comprometido. Aunque hay 120 vehículos para serenazgo, 18 están inoperativos, varios mal usados: en Chupaca, un vehículo fue asignado al despacho de Alcaldía; en El Tambo, cuatrimotos nuevas ni siquiera tienen placas. Además, el 67% de municipios carece de planes específicos de serenazgo, y los radios de comunicación están en mal estado o no funcionan.

Consultado por esta baja ejecución, el gerente municipal de Huancayo, Jhosleim Meza, explicó que “la gran mayoría del presupuesto está destinado al pago de personal. Solo alrededor de medio millón de soles es para mantenimiento y equipamiento. Además, el combustible también se mensualiza”, detalló.