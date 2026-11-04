El NASA International Space Apps Challenge 2026, considerado el hackathon científico y tecnológico más grande del mundo se llevará a cabo en cinco regiones del país el 14 y 15 de noviembre organizado por Continental International Education, en alianza con el Ministerio de la Producción.

Con más de 487.000 participantes registrados, más de 3.400 eventos y presencia en más de 190 países y territorios desde el 2012, este evento organizado anualmente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), se realizará en nuestro país en Huancayo, Ica, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Lima donde los participantes podrán trabajar en equipo y desarrollar soluciones a partir de datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales. La innovación no tiene código postal.

Convocatoria

La convocatoria en Perú está abierta hasta el 6 de noviembre y promete repetir una excelente participación. En 2023, el país registró más de 1.700 participantes y 150 equipos y logró destacar con el reconocimiento Global Winner para el equipo AstroGénesis por su proyecto Space Odyssey Planner, una plataforma interactiva de viajes espaciales virtuales orientada a la educación astronómica.

Uno de los principales atractivos del NASA Space Apps Challenge es que no está reservado exclusivamente a científicos o programadores. La convocatoria es gratuita y está abierta a personas de distintos perfiles, sin exigir experiencia previa en programación ni conocimientos científicos avanzados. Lo fundamental es la disposición para colaborar, explorar ideas y construir soluciones en equipo.

Desarrolladores, investigadores, diseñadores, comunicadores, educadores, estudiantes y profesionales de diversas áreas pueden aportar perspectivas complementarias para afrontar los retos planteados. Esta diversidad permite que la innovación no dependa únicamente de la tecnología, sino también de la creatividad, la capacidad de análisis y la comprensión de los problemas que se busca resolver.

La convocatoria 2026 invita a descubrir hasta dónde pueden llegar las ideas cuando se conectan con la ciencia y la tecnología global. Para Perú, el reto es también una oportunidad de seguir demostrando que la innovación puede surgir desde cualquier región y que el talento local tiene la capacidad de contribuir a resolver algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Entérate de los retos 2026 e inscríbete en: https://ucontinental.edu.pe/eventos/nasaspace/