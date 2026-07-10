Nataly Salazar retornó de una gira exitosa en los Estados Unidos, donde hizo cantar y hasta lloran a los huancaínos que viven muchos años lejos de su país y trabajan sin descanso. Al igual que ella, los compatriotas se pusieron el fustán, se ajustaron la faja y se colocaron su sombrero para zapatear el rico tayta shanty. Ella nos cuenta de su experiencia.

A los peruanos y huancaínos en el extranjero les emocionó mucho escucharte y cantar contigo. Mi admiración para los inmigrantes que están en el extranjero, mis respeto por tener esas agallas e ir en busca de sus sueños, se fueron lejos de su familia para trabajar.

Cuándo cantas, te vemos hasta llorar, te identificas mucho con la letra de las canciones ¿Cómo te va en el amor? Soy una persona muy ocupada, no hay tiempo para tener una vida amorosa, ya tuve muchas decepciones amorosas a muy corta edad pero eso hace que yo interprete cada tema con mucho sentimiento. Cuando subo al escenario y me pongo a cantar con sentimiento, el público disfruta más.

¿Entonces no hay planes de noviazgo? No sé, a veces pienso que me voy a quedar sola, porque paro muy ocupada, no hay tiempo para el amor. Estoy en Lima o en Huancayo, el año se va. Bueno creo que Dios tiene algo preparado para mi y en su debido momento pondrá a alguien correcto en mi camino.

Cómo va la agenda santiaguera, este año nos cuentan que tienes tu propio marco musical para que no haya problemas con las orquestas. El año pasado hubo problemas con las orquesta, por la falta de respeto de una colega, las orquestas no querían acompañarnos, ni cinco canciones. Ahora tenemos nuestro marco musical son 12 músicos y en total 15 personas en el staf, incluso este año nos vamos a Argentina con todos ellos. Ahora ya llegamos a Huancayo y tenemos presentaciones en julio, agosto, setiembre y hasta octubre.

La inseguridad cunde en el país, fuiste víctima de extorsión o te han tratado de intimidar. Es una pena ver tanta inseguridad, no podemos estar tranquilos ni en casa, esperemos que el nuevo gobierno cambie todo esto. No he sido víctima de nada, pero si de la guerra sucia de artistas que me han mandado a extorsionar, fue el año 2025, en mi aniversario en Lima, fue una guerra sucia de la competencia que nos mandaron a amedrentar y amenazar. Hemos investigado y no eran extorsionadores sino la guerra sucia entre artistas, que se quieren colgar y luego de hacen las víctimas, yo trato de no caer en nada de eso. Yo me cuido y estoy protegida, en cada evento siempre está mi familia. Muchas veces me han querido cortar las alas, el camino es libre y no se que necesidad hay de dañar a otra persona.

Siempre recuerdas las canciones que te llevaron al éxito. En qué momento te he conocido es el tema que me llevó al éxito, pero el tema original es de Nataly Salazar, muchas agrupaciones la interpretan y el éxito nace de mucho esfuerzo. Desde pequeña siempre cantaba y me imaginaba que era grande. Yo vengo de una familia humilde.

En tu gira vi que paseaste a tu madre en Nueva York como un sueño cumplido. Mi madre quedó viuda a los 28 años con 5 hijos, ella pasó mucho sufrimiento y eso me impulsó a sacar de la pobreza a mi madre y mis hermanos. Por eso la engreí y a todas las giras por Estados Unidos, España e Italia junto a mi ella. Siempre trabajo mucho de día y noche para sacar adelante a sus hijos, es una mujer que respeto mucho a sus 58 años ahora siempre dedicada a sus hijos y ahora no me descuido de ella.

Te alistas para tu aniversario. Ya estamos aquí para celebrar el cuarto aniversario y darle la bienvenida a la fiesta santiaguera más grande. Este 24 de julio vamos a estar en la noche santiaguera en el complejo Colcabambino en el puente Coto Coto, celebrando el cuarto aniversario. Tenemos 8 orquestas como los Guapos de América, Revelación Huancaína, Parrandera Perú, entre otras. Esvilda Avila, Edwincito de Paucará, Dulzurita de Tayacaja, Los Porta, Nidia Bonifacio y muchos artistas más.

Cuáles son las primicias de este año. Jugaste con mi cariño es el nuevo tema tiene 300 mil vista en you tube. Un millón en tik tok estoy feliz con la acogida del público. Además siempre me piden el capiraba, es infaltable.

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Nataly Salazar

artista santiaguera

Desde niña soñó que cantaba en grandes escenarios. Empezó muy joven en la pandemia. Luego se presentó en diversos locales y fue escalando hasta convertirse en una de las artistas más pedidas de las fiestas santiagueras.