Una menor de 11 años resultó con quemaduras de segundo grado luego de ser presuntamente agredida por su padrastro en el centro poblado Bolognesi, distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya.

De acuerdo con información proporcionada por dirigentes locales, el sujeto habría atado a la niña y posteriormente le arrojó agua hervida en la cabeza, espalda y otras partes del cuerpo, causándole graves lesiones.

El presidente de la Ronda Urbana y secretario del Frente de Defensa, Aurelio Rimarachin Carranza, señaló que tras tomar conocimiento de los hechos, integrantes de la ronda intervinieron al presunto agresor, identificado como Wicler García.

“Como ronda, hemos castigado al padrastro y, posteriormente, lo pusimos a disposición de la Comisaría PNP local”, declaró.

Investigado por lesiones graves y violencia familiar

Según se informó, el intervenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional; sin embargo, al haber vencido el plazo de flagrancia, recuperó su libertad horas después.

Pese a ello, las autoridades iniciaron de oficio una denuncia penal por el presunto delito de lesiones graves y violencia familiar.

El dirigente indicó además que la madre de la menor no habría querido formalizar una denuncia contra su pareja, lo que complica el proceso judicial.

Especialistas en protección de la niñez advierten que estos casos evidencian la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos menores víctimas de violencia intrafamiliar.

Menor fue referida a hospital intercultural

La niña fue atendida inicialmente en el centro de salud de Bolognesi.

Debido a la gravedad de las quemaduras, fue trasladada al hospital intercultural de Atalaya para evaluación y tratamiento especializado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de evolución.