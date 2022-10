Eva Ayllón, Maricarmen Marín, Ezio Oliva y Víctor Muñoz fueron conmovidos por la voz de Korian Postillón, una niña de solo 13 años que con su soltura, gracia y prodigiosa voz encantó al jurado de La Voz Kids temporada 2022. El tema que ella eligió fue Ayrampito, bastante representativo de esta parte del país.

Korian se presentó con un sencillo vestido blanco bordado y tocando el charango. El tema fue entonado con un estilo juvenil y alegre que cada asistente al programa disfrutó.

“Tú dirás: ‘Maricarmen se quedó (no volteó) hasta el final’, porque me quedé anonadada con tu voz disfrutándola un poquito visualizando lo que podríamos hacer juntas, tenes mucho sentimiento”, señaló Maricarmen Marín; “Yo siempre lo he dicho nosotros no tenemos nada que ver, ellos nos escogen a nosotros”, sentenció Eva Ayllón “ Tú sabes que nuestra cultura porque lo que haces es cultura, es muy grande es muy hermosa, dé donde tú eres?, le preguntó, “Yo vengo de Huancayo”, respondió la niña, “Huancayo, maravillosos pues, Huancayo lindo y querido”, se emocionó la cantante. Uno a uno los jurados intentaron convencerla.

Korian no es ajena al escenario, ella señala que canta desde los 4 años impulsada por su padre y en pandemia por un “challenge” (reto) es que inician el proyecto “Dorian y Korian” junto a su hermano mayor que también canta y toca la guitarra. Juntos han dado conciertos en casi todo el país. Luego de la presentación de la pequeña, Dorian también fue invitado al escenario para interpretar a dúo el tema “Gorrioncito”. Finalmente, Korian decidió ingresar a la escuela de la Maestra Eva.

