Una familia que alegre y despreocupada caminaba con dirección a la carretera para tomar un vehículo que la lleve a Perené para celebrar el cumpleaños de la madre del jefe familiar, sufrió una tragedia debido a un descomunal huaico que la sorprendió en la ruta.

Producto de este deslizamiento, una niña de 8 años fue enterrada por toneladas de lodo y piedras que cayeron del cerro. El hecho ocurrió a las 7:00 de la mañana del miércoles 28 en el sector de Alto Sucursal, centro poblado Los Ángeles Ubiriki, distrito de Perené – Chanchamayo.

Según testigos, cuando caminaban el papá Sealtil Andrés Medina Muñoz, su esposa y sus tres menores hijos, un niño alertó a gritos que se venía el huaico, por lo que rápidamente retrocedieron, pero la menor de 8 años no pudo escapar, siendo sepultada por la avalancha, ante la impotencia de su familia.

Al lugar del accidente llegaron autoridades y pobladores, quienes provistos de lampas y picos lograron ubicar y rescatar el cuerpo de la víctima, donde los presentes no pudieron contener el llanto. En un principio, los rescatistas mantuvieron intacta su fe de hallar con vida a la pequeña, pero todo eso se esfumó cuando hallaron el cuerpo frágil de la niña.

Después del levantamiento del cadáver por las autoridades respectivas, la fallecida fue trasladada a la morgue de La Merced, para la necropsia de ley.