Una gresca entre dos vecinas habría acabado con la vida de un niño de solo 11 años, en el distrito de Ricrán, provincia de Jauja, esto sucedió al mediodía del domingo. De las primeras investigaciones se supo que el niño habría presenciado una discusión de su madre con una vecina y luego se desvaneció.

Testigos, afirman que una vecina de nombre Eudomila, habría llegado hasta el domicilio de Alicia Estaya Izquierdo, para reclamarle por los daños que causaron sus vacunos en el terreno agrícola de Eudomila. Al no llegar a un buen acuerdo se desataron los insultos que finalmente terminaron en una agresión física. Todo esto fue presenciado por el menor, quien no habría soportado la agresión a su madre.

“Mamá aquí no nos quieren, he escuchado todo lo que dijo la vecina, he visto cómo te agredió”, le habría dicho el menor a su progenitora poco antes de desvanecerse. Pese al intento de salvarle la vida, el niño murió a los pocos minutos de un infarto cardiaco.

La Policía de la Comisaria de Jauja, realizó dos horas de viaje para llegar hasta el caserío de Purupuruyoc anexo de Tambillo en el distrito de Ricrán. El cuerpo fue encontrado en posición decúbito dorsal y por disposición del Ministerio Público se realizó el levantamiento de cadáver y su posterior traslado e internamiento en la morgue de Hualhuas.

Las investigaciones se encuentran a cargo de la Policía comisaria de Jauja. el niño cursaba el quinto grado de primaria en la Institución Educativa 30473 del distrito de Ricrán.