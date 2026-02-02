Seguridad. Respecto a las medidas de protección del patrimonio, el director del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, Rómulo Sulca, anunció el cierre total de la Plaza de la Constitución.

“No podemos permitir que suceda lo que pasó el año pasado. Nuestra catedral es patrimonio no solo de Huancayo, sino del país, y vamos a protegerla”, afirmó.

En materia de control y sanciones, señaló que se viene coordinando con la Segunda Fiscalía, la Policía, Serenazgo y la Policía Municipal, a fin de intervenir ante hechos ilícitos.

“Una cosa son faltas y otra cosa son delitos. El daño a la propiedad pública o privada es delito y habrá detenciones a los responsables”, enfatizó.

Asimismo, anunció la prohibición estricta de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como de la comercialización de pinturas, globos con agua y otros artículos durante el pasacalle.

“Si hay gente bebiendo, los tendrán que detener. Además, todo lo que se expenda en la vía pública será decomisado. Estamos siendo firmes porque esto está prohibido”, remarcó.

Sulca también advirtió que entre los delitos identificados en ediciones anteriores figuran daños a la propiedad, robos y tocamientos indebidos, situaciones que este año serán denunciadas de oficio.

“Si me encuentran bebiendo en la vía pública, que me detengan. La ley es para todos”, sostuvo al referirse al comportamiento de funcionarios y ciudadanos.