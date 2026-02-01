El Ño Carnavalón 2026 se realizará este 13 de febrero, desde las 2:00 p. m. hasta las 7:00 p. m., con punto de concentración en el estadio Mariscal Castilla y un recorrido que irá por toda la calle Real hasta llegar al parque Huamanmarca, informó el director del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, Rómulo Sulca.

El funcionario detalló que se tiene prevista la participación de aproximadamente 70 delegaciones, aunque hasta el momento ya se han inscrito más de 20 agrupaciones en los primeros días de convocatoria. “Las inscripciones están abiertas y culminan el 11 de febrero. Tenemos todavía dos semanas para que las delegaciones puedan registrarse”, precisó.

Sulca aclaró que el evento contará con jurados distribuidos en tres puntos del recorrido, quienes evaluarán el desempeño de las delegaciones.

“Habrá premios para el primer, segundo y tercer puesto. Más allá del incentivo económico, buscamos que el huancaíno participe y reafirme sus tradiciones y costumbres”, sostuvo.

CON BAILES TIPICOS - MUCHA ALEGRIA Y SIN NADA DE AGUA SE DESARROLLO EL TRADICIONAL ÑO CARNAVALON EN HUANCAYO

En cuanto a la procedencia de los participantes, indicó que el Ño Carnavalón será de carácter local.

“Las delegaciones son únicamente del Valle del Mantaro y de Huancayo. Hemos invitado a municipalidades e instituciones públicas y privadas, universidades e institutos”, explicó, descartando la participación de agrupaciones externas por motivos de seguridad.

Finalmente, el director informó que el plan de desvíos vehiculares ya fue remitido a la Gerencia de Tránsito y será detallado en los próximos días. Hizo un llamado a disfrutar del carnaval con respeto.

“Invitamos a participar, pero también a respetar a quien no quiera jugar. No es necesario pintar o mojar para demostrar alegría. Diferenciemos entre diversión sana y vandalismo”, concluyó.