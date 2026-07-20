Los bienes patrimoniales del distrito de Chongos Bajo en la provincia de Chupaca sufrieron daños de consideración a consecuencia del sismo registrado en la región, informó el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín, Javier Rojas.

Además, anunció que especialistas llegarán desde Lima para realizar las evaluaciones técnicas, ya que en la región no existen profesionales en conservación y restauración con la especialidad requerida.

El funcionario indicó que no se han reportado afectaciones a la vida humana en el distrito, pero sí existen daños materiales. “Los daños solamente son materiales, pero vamos a actuar de manera inmediata técnicamente”, señaló.

Entre las estructuras afectadas se encuentra la iglesia El Copón, donde colapsó un muro lateral que dañó uno de los altares laterales y provocó el desprendimiento del 40 % de la cobertura.

Asimismo, la iglesia Santiago León de Chongos Bajo presenta el colapso de aproximadamente el 60 % de su techo y daños en la fachada, mientras que la torre permanece en riesgo. “Estamos pidiendo que un ingeniero especialista en patrimonio pueda venir y hacer una evaluación para costear el proyecto de restauración”, indicó Rojas.

Otro de los bienes afectados es el Cani Cruz, emblema de fe para miles que cedió aproximadamente el 85 % de su estructura.

Según el director de Cultura, la pieza de piedra que se vino abajo, será retirada y resguardada junto con la comunidad para evitar un mayor deterioro mientras se elabora el proyecto de recuperación.