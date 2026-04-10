El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, los ciudadanos que por fuerza mayor no puedan participar en las Elecciones Generales 2026 este domingo 12 de abril, podrán solicitar una dispensa o justificación para evitar sanciones, siempre que acrediten una causa válida. La entidad recordó que estos trámites se realizan desde el día siguiente del proceso electoral y dentro de los plazos establecidos.

La “dispensa” está dirigida exclusivamente a los electores que no acudieron a votar, mientras que la “justificación” aplica para los ciudadanos que fueron designados como miembros de mesa y no cumplieron con su función. Ambos procedimientos requieren la presentación de documentos que sustenten el motivo de la inasistencia.

Entre las principales causas admitidas, según información del JNE, figuran problemas de salud, fallecimiento de familiar directo, viajes al extranjero, desastres naturales, discapacidad, embarazo, lactancia, robo de documentos o residir fuera del país. También se contemplan situaciones que imposibiliten el desplazamiento hacia el local de votación.

El organismo precisó que estos trámites implican el pago de un derecho de trámite.

“El pago es de acuerdo con el monto aprobado en el TUPA vigente. En caso de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio o inasistencia al sufragio el monto a pagar es S/. 25.90 soles. El derecho de pago debe acreditarse por cada proceso electoral”, se puede leer en la web del JNE, donde también se puede hallar a detalle la documentación y todo el proceso a seguir de acuerdo al caso para evitar inconvenientes y presentar la documentación en el plazo establecido.