En los últimos días se reportó un incremento descontrolado de los casos de COVID-19. Hasta el momento son 549 casos reportados. Y en los 12 días del mes de julio, ya son 836 casos positivos. Al respecto, el director regional de Salud de Junín, Luis Zúñiga consideró a que esto se debe a las nuevas cepas de la variante ómicron que ya circulan en la región Junín, que son más contagiosas.

“En Junín ya tenemos 14 cepas del COVID-19, la BA.4 y BA.5 y hasta se sospecha una nueva variante que es la más virulenta que sería la que está causando más problemas. Ayer, se supo de 549 casos de covid-19 y la mayor cantidad de estos está en Huancayo”, explicó.

Preocupación por fiestas

Asimismo, expresó su preocupación ya que el 24 de julio empiezan las fiestas de Santiago en la zona sur y luego continúan por los distritos del norte y allí se dará el verdadero repunte de los casos positivos y los picos de la cuarta ola.

Zúñiga mencionó que no está en contra de la reactivación económica y, si se van a celebrar los Santiagos, invocó a que las personas que beban licor lo hagan con su propio vaso, que usen las mascarilla y mantengan el distanciamiento físico de las demás personas, porque cuando se aproximan por las muestras de afecto es cuando se pueden contagiar del virus, sobre todo si una persona está sin mascarilla.

Asimismo, invocó a la ciudadanía a que completen sus vacunas para no se víctimas de las formas graves del virus. Aunque hace algunas semanas no habían hospitalizados, hasta ayer la cifra se incrementó a 35 personas internadas en hospitales. Unos 15 están en el Ramiro Prialé de EsSalud, 6 en el hospital Carrión, 2 en Pichanaqui, 2 en Tarma, 2 en Río Negro, 5 en el hospital Olavegoya de Jauja, 2 en Yauli y uno más en el hospital de Junín. No hay pacientes en camas de cuidados intensivos.

Finalmente, exhortó a las personas cumplan con las medidas de bioseguridad y que en los locales se controle el carnet con las vacunas completas para el ingreso.

