La racha de accidentes en la Carretera Central continúa. Este sábado 28 de marzo se reportaron dos nuevos siniestros en diferentes puntos de la vía en la jurisdicción de La Oroya, dejando personas heridas y cuantiosos daños materiales.

El primer accidente ocurrió en el kilómetro 36.600, en el distrito de Chacapalpa, donde un camión colisionó frontalmente con un tráiler. A consecuencia del impacto, ambas unidades quedaron severamente dañadas y el camión terminó despistado cerca del río Mantaro. Los conductores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de EsSalud de La Oroya.

Casi en simultáneo, otro accidente se registró en el kilómetro 11.800, en el sector de Huacrapuquio. En este punto, una camioneta que transportaba productos agro veterinarios se despistó y chocó contra un muro de contención, provocando la destrucción del vehículo y la dispersión de su carga.

Ambos incidentes fueron atendidos por personal de la Policía de Carreteras y miembros de la Compañía de Bomberos de La Oroya N.° 210, quienes brindaron auxilio a los heridos y controlaron la emergencia.

Estos hechos se suman a los accidentes registrados el día anterior, evidenciando los riesgos constantes en esta importante vía nacional.