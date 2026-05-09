Las intensas lluvias registradas la noche del último jueves dejaron graves daños en el distrito de El Tambo, donde dos viviendas colapsaron y otras cuatro resultaron afectadas por inundaciones en la avenida Ferrocarril y el jirón Rosario. Ante la emergencia, la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Gobierno Regional de Junín desplegaron apoyo humanitario para las familias damnificadas.

La ayuda entregada consistió en camas, colchones, frazadas y alimentos de primera necesidad como arroz, aceite, atún, lentejas y fideos para las ocho familias afectadas. Además, personal de Defensa Civil, Serenazgo y Desarrollo Urbano acudió a la zona para atender la emergencia y coordinar las labores de asistencia inmediata.

Con apoyo de motobombas y en coordinación con la Compañía de Bomberos y Sedam Huancayo, se logró retirar el agua acumulada de las viviendas y de la vía pública. Las autoridades también anunciaron el inicio de trabajos de limpieza y retiro de escombros en las zonas afectadas.