La segunda vuelta presidencial modificó significativamente el mapa electoral de Junín. A diferencia de la primera vuelta, cuando Keiko Fujimori se ubicó entre las candidaturas más respaldadas en la región, el balotaje mostró una clara reconfiguración de las preferencias ciudadanas a favor de Roberto Helbert Sánchez Palomino.

Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revelan que el candidato de Juntos por el Perú alcanza el 54.92 % de los votos válidos frente al 45.09 % obtenido por la lideresa de Fuerza Popular.

Los resultados

Hasta el cierre de esta edición, el avance del cómputo regional llegó al 97.535 % de actas contabilizadas de un total de 3,691 actas electorales. Del total procesado, el 0.840 % será remitido a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión; mientras que, el 1.625 % permanece pendiente de procesamiento.

Los resultados provinciales muestran una contundente ventaja de Sánchez, quien logró imponerse en ocho de las nueve provincias consideradas en el reporte electoral. Su mejor desempeño se registra en la provincia de Junín, donde alcanzó el 66.272 % de los votos, equivalentes a 7,508 sufragios, frente al 33.728 % de Fujimori, que obtuvo 3,821 votos.

Cifras

En Satipo, uno de los principales bastiones electorales de la Selva Central, Sánchez alcanzó el 57.574 % de respaldo con 48,054 votos, mientras que Fujimori obtuvo el 42.426 % con 35,411 sufragios.

En Huancayo, la provincia más poblada de la región, el candidato de Juntos por el Perú consiguió 183,295 votos, equivalentes al 55.264 %, frente a los 148,378 votos de Fuerza Popular, que representan el 44.736 %.

La única provincia donde Keiko Fujimori logró imponerse fue Tarma. Allí obtuvo el 52.896 % de los votos, equivalentes a 27,144 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 47.104 % con 24,172 votos.

El proceso

La jefa de ONPE en Junín, Lucy Galarza, destacó que la jornada electoral se desarrolló con normalidad en toda la región, incluyendo sectores considerados de difícil acceso.

Precisó que no se reportaron incidencias de relevancia y que únicamente se esperaba la llegada de material electoral procedente de algunas zonas alejadas como la zona VRAEM

“Hasta el momento, en la región Junín todo correcto. Incluso en sectores vulnerables como Matichacra el proceso se desarrolló con normalidad. Los ciudadanos pueden seguir los resultados minuto a minuto a través de la página oficial de la ONPE. Pedimos a la población mantener la calma y confiar en la transparencia del trabajo que realiza la institución”, señaló.

El antifujimorismo

A decir del politólogo Gines Barrios, el apoyo a Roberto Sánchez no constituye un respaldo ideológico o programático a su candidatura, sino una expresión circunstancial de oposición a Fujimori.

“Si bien Fujimori mantiene un núcleo electoral sólido en Junín, no ha logrado expandirse más allá de ese umbral. Los votos que en primera vuelta se dispersan entre diversas candidaturas no necesariamente expresan adhesión a un proyecto político común; en gran medida representan un electorado heterogéneo cuyo principal punto de encuentro es el rechazo al fujimorismo. En la segunda vuelta, ese sentimiento se compacta y termina confluyendo en el rival de turno, al que además se suman numerosos indecisos“, señaló.

Compromiso

Tras conocerse los resultados regionales, el diputado electo por Junín por Juntos por el Perú, Marlon Aguirre, agradeció el respaldo otorgado por la ciudadanía a Juntos por el Perú.

“El apoyo recibido no debe interpretarse únicamente como una victoria electoral. Es un mandato ciudadano que nos compromete a trabajar con mayor esfuerzo por el desarrollo de Junín. Miles de familias han depositado su confianza en una propuesta de cambio y ahora nos corresponde responder con resultados concretos, impulsando obras, fortaleciendo la agricultura, promoviendo empleo y cerrando brechas históricas que afectan a nuestra región”, manifestó.