De cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, la ONPE dispuso la reubicación de cinco locales de votación en la jurisdicción de las ODPE Huancayo y El Tambo. La medida responde a deficiencias en infraestructura, obras de construcción e inhabilitación de ambientes, los últimos sismos u otros problemas.

Los nuevos puntos designados para garantizar el flujo electoral son: Huancán: IE N.° 30169 N. S. del Carmen pasa a la IE Javier Heraud; Chilca: 31543 Túpac Amaru pasa a la IE Blenkir.

En Colca: IE Mariscal Cáceres pasa a la IE N.° 30133; Huancayo: IEP Praxis La Esperanza pasa al IEP Colegio Zárate; Chongos Bajo: IE Santiago León pasa a la IE N.° 30161 Virgen del Rosario.

Los recintos alternativos se eligieron por su cercanía.