En su jurisdicción, la primera mesa de votación se instaló a las 5:47 de la mañana, varios minutos antes de iniciar la jornada de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026. La última, se instaló a las 8:15 a. m. Así la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tarma, se convirtió en la primera a nivel nacional en alcanzar la instalación de todas sus mesas de sufragio.

“Alcanzar el 100 % de instalación de mesas en el menor tiempo a nivel nacional es el resultado del trabajo planificado y coordinado de todo el personal de la ONPE desplegado en nuestra jurisdicción. Este logro también refleja la responsabilidad, puntualidad y compromiso democrático de los miembros de mesa y de los electores, quienes contribuyeron al normal desarrollo de la jornada electoral”, señaló el jefe de la ODPE Tarma, Félix Caballero Aguilar

Sin embargo, no todo fue responsabilidad de los miembros de mesa sorteados con antelación. Si bien, la primera mesa de sufragio ( N.° 026270), ubicada en la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito de San Pedro de Cajas se instaló con la participación de sus tres miembros de mesa titulares, no fue así en el caso de la última.

En la mesa N° 026322, ubicada en la I. E. Leoncio Astete Rodríguez, en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli se tuvo que recurrir a un miembro suplente y un ciudadano que llegó temprano a emitir su voto.

Las multas

En el caso de no haber cumplido con su rol de miembro de mesa tanto titular como suplente, deberán pagar la suma de S/ 275 (5% de la UIT 2026) y si además de ello no se presentan a votar se suma la multa por omisión al sufragio, que puede ser de: S/ 110 (distrito no pobre), S/ 55 (distrito pobre) o S/ 27.50 (distrito de extrema pobreza).

Por el contrario, si cumple con ejercer su función, el Estado le paga S/165 por la primera y otro monto igual por la segunda vuelta.

La jurisdicción de la ODPE Tarma comprende las provincias de Tarma, Yauli y Junín, donde se habilitaron 431 mesas de sufragio distribuidas en 54 locales de votación, ubicados en 23 distritos y tres centros poblados, para atender a un total de 124 297 electores.