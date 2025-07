La falta de pago a proveedores y la medida de protesta que mantiene el empresario Freddy Coarita a las afueras de la municipalidad de El Tambo terminó motivando la intervención del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, que decidió abrir una investigación preliminar contra la entidad.

En horas de la mañana, el SAMU le realizó un chequeo. La médico asistencial, Liz Romero Chávez, informó que el paciente presenta signos de deshidratación leve, faringitis persistente, entumecimiento y adormecimiento de miembros inferiores. Además señaló que presenta antecedentes de daño pulmonar severo por COVID-19, lo que junto a su obesidad como comorbilidad, agrava su situación.

Investigación

Más tarde, el fiscal Jesús Canchanya Ríos se hizo presente en la municipalidad donde constató el estado del empresario, además de recoger su testimonio sobre la entrega de los instrumentos musicales que la municipalidad adquirió y posterior nulidad del contrato a pesar de la entrega de los bienes.

El representante del Ministerio Público realizó diligencias en áreas como administración y gerencia municipal donde recogió documentos sobre el proceso de licitación, distribución de los instrumentos y memorándum al personal sobre acciones de reconocimiento de deuda del proceso.La defensa legal de Fredy Coarita adelantó que se podrían estar connotando delitos como omisión funcional, abuso de autoridad y malversación de fondos por falta de presupuesto asignado a este proyecto para el 2025.

La investigación fiscal también hizo clara alusión a la falta de prepuesto en el apartado del proyecto debido a que no se realizó el pago de forma oportuna en el 2024 y no fue considerado en la proyección del 2025.

Mientras tanto, la gerencia municipal emitió un nuevo memorándum de reiteración para exigir a las gerencias de Administración y Planeamiento cursar los actuados para el pago de la deuda de casi 800 mil soles. Sin embargo, el gerente de planificación y presupuesto, Moisés Oyola Condorí, respondió que de acuerdo a disponibilidad presupuestal, el pago se haría en tres armadas de S/264,500 cada una, siendo al primera en julio, la segunda en noviembre y la tercera en enero del 2026.

Rechaza acuerdo

Ya en horas de la tarde, el empresario fue llamado por el alcalde y el gerente para dialogar. “Que me perdone mi esposa por lo que voy a hacer”, señaló mientras subía, acompañado de un efectivo policial y ayudado por otras personas debido a su delicado estado de salud.

Tras dialogar con la autoridad edil, salió más decepcionado aún. “Me dicen 50% te pagamos ahora y 50% en noviembre. Me piden que entienda que hubo un error administrativo pero ellos no recuerdan que había ya un presupuesto comprometido. Yo voy a seguir aquí hasta que me paguen.”, indicó.

Coarita asegura que se quedará incluso el feriado de Fiestas Patrias. encadenado y en huelga de hambre.