Los niños con discapacidad que reciben atención en las oficinas de OMAPED de la Municipalidad Provincial de Huancayo serán trasladados esta semana del Coliseo Municipal a la Clínica Municipal, debido al deterioro de la infraestructura del local.

La medida, anunciada por el gerente municipal, Joshelim Meza León, busca evitar que los menores y sus familias queden expuestos a eventuales desprendimientos o al colapso de parte de la estructura, mientras se actualiza el informe de Defensa Civil sobre el estado del inmueble.

El área de OMAPED atiende diariamente entre 4 y 6 niños que acuden a terapias físicas, de rehabilitación y lenguaje.

Reparaciones

Meza León explicó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín (DDC) notificó a la comuna sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas en el recinto, como el cercado del área, la instalación de señalización y la colocación de palizadas para reducir el riesgo.

Sin embargo, estas recomendaciones no serían suficientes para garantizar la seguridad del inmueble. Por ello, la municipalidad busca obtener la autorización de la DDC para realizar trabajos de reparación. Meza León indicó que ya se solicitó una reunión técnica para evaluar las condiciones del local y determinar las intervenciones necesarias.

Entre los trabajos considerados figuran la reparación del techo y las canaletas pluviales, el reforzamiento de la escalera y la reposición de tapas y elementos de soporte conocidos como “adobones”.

El funcionario sostuvo que estas reparaciones permitirían mejorar las condiciones de seguridad del local y mantener su funcionamiento, aunque con aforo limitado.

“Con eso podría tener un nivel de seguridad adecuado para seguir funcionando, pero con cantidad limitada de personas”, señaló.