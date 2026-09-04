A un mes de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso el cambio de tres locales de votación en los distritos de Perené, Chanchamayo, y Pangoa, Satipo.

La decisión fue adoptada por la ODPE Chanchamayo luego de inspeccionar los establecimientos que inicialmente habían sido considerados para la jornada electoral del próximo 4 de octubre. En las verificaciones se revisaron aspectos como infraestructura, accesibilidad, ambientes disponibles y servicios básicos.

En Perené, dos locales fueron modificados debido a que los establecimientos se encuentran en trabajos de remodelación. Las mesas que estaban previstas en la Institución Educativa Santa Ana serán instaladas en el CEBA Perené. En tanto, las correspondientes a la I.E. Santa Ana Secundaria funcionarán en la Institución Educativa Integrada Perené.

En Pangoa, el cambio se realizará en el centro de votación previsto en la I.E. N° 30675 Mazaronquiari. Las mesas serán trasladadas a la Institución Educativa San Juan, debido a que el establecimiento inicialmente elegido no cuenta con fluido eléctrico y no reúne las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

La ODPE Chanchamayo adoptó estas modificaciones con opinión favorable del Área de Operaciones de la ONPE, tras comprobar que los nuevos locales cuentan con las condiciones requeridas. También se tomó en cuenta que se encuentren próximos a los establecimientos inicialmente considerados para facilitar el desplazamiento de los electores.

La ONPE continuará realizando inspecciones y seguimiento a los locales de votación antes de las ERM 2026, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para electores, miembros de mesa y demás participantes de la jornada del 4 de octubre.