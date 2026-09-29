Los candidatos a la Gobernación Regional deberán obtener más del 30% de los votos válidos para ser elegidos en primera vuelta. De no alcanzar ese porcentaje, las dos organizaciones políticas que obtengan las mayores votaciones deberán disputar una segunda vuelta electoral.

votación. Así lo explicó Lucy Galarza Cárdenas, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la ONPE en Huancayo, quien precisó que el porcentaje se calcula únicamente sobre los votos válidos emitidos a favor de las organizaciones políticas.

“Si yo llego a 28% y tú a 29%, los dos iríamos a una segunda vuelta”, explicó Galarza al detallar el procedimiento. En ese cálculo no se consideran los votos blancos ni los nulos, tampoco el número total de electores registrados en el padrón electoral.

La representante de la ONPE aclaró además que esta condición corresponde a la elección de gobernador regional. En el caso de los alcaldes provinciales y distritales, la elección se define en primera vuelta, de acuerdo con la votación obtenida.

En caso de que ningún candidato a gobernador supere el 30% de los votos válidos, las dos listas más votadas pasarán a una segunda jornada electoral. En esa instancia, la elección se definirá por mayoría simple. Respecto a la fecha de una eventual segunda vuelta, Galarza señaló que, de acuerdo con antecedentes de procesos anteriores, esta podría realizarse en diciembre. Sin embargo, la fecha dependerá del cronograma electoral correspondiente.

También explicó que los resultados de la primera vuelta no se conocerán de manera definitiva hasta que concluya el procesamiento de todas las actas. Primero deberán revisarse las actas provenientes de los diferentes locales de votación, incluidas aquellas de zonas alejadas. Asimismo, las que presenten observaciones o errores materiales deberán ser remitidas al Jurado Electoral para su resolución.

En el caso de las municipalidades se define la elección solo en una vuelta.