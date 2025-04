Un grupo de operadores turísticos de la región Junín protagonizó una protesta frente al Gobierno Regional, denunciando una severa crisis en el sector a raíz de la baja afluencia de visitantes durante la Semana Santa. Los manifestantes contradijeron las cifras oficiales difundidas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Junín, que reportó la llegada de 70 mil turistas en esas fechas.

Según los representantes del gremio turístico, las cifras difundidas por el director de la Dircetur, Julio Abanto Llaque, no reflejan la realidad. Indicaron que solo atendieron la mitad de la cifra indicada, por agencia incluso, solo tuvieron 180 turistas durante los tres días festivos y que la recaudación no superó los 100 mil soles, monto que apenas alcanzó para cubrir gastos operativos básicos como sueldos y transporte. “Hemos perdido. Las agencias no podemos ni pagar los alquileres”, reclamaron.

Los operadores también responsabilizaron a las autoridades regionales por la falta de estrategias efectivas para promover el turismo y acusaron a los funcionarios de la Dircetur de no contar con el perfil profesional adecuado. Además, señalaron que la presencia de agencias informales provenientes de Lima, que operan sin autorización, agrava aún más la situación del turismo formal en la región.

Ante este panorama, los manifestantes exigieron cambios urgentes en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y pidieron que sus actuales funcionarios pongan el cargo a disposición para dar paso a profesionales capacitados.