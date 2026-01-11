Ante la queja de colectivos civiles por el uso de zonas rígidas como parqueadero vehicular, el último viernes por la tarde se llevó a cabo una reunión donde se acordó realizar operativos de hasta tres veces por semana.

Resultados. Hace dos años se inició la campaña de “La calle no es tu cochera”, principalmente contra vehículos, pertenecientes a efectivos de la Policía Nacional del Perú, que se estacionan en calles aledañas a las comisarías.

“De parte de la Policía se estacionan en todas las calles aledañas a las comisarías, tanto en Huancayo, El Tambo, Chilca y hasta la Comisaría de Familia, pero como son policías no hay sanción para ellos”, señaló el miembro de la Sociedad Civil, Alexander Solano.

En relación a la exigencias de los civiles, la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP en Huancayo, informó que durante el 2025, se han intensificados los operativos teniendo como resultado 5 mil papeletas impuestas por zonas rígidas, además se dispuso el patrullaje a pie de los agentes.

Por su parte la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, detalló que el año pasado 448 vehículos fueron derivados al depósito, por estar en zona rígida, esto se dio en coordinación con la PNP.

“En la última reunión acordamos realizar patrullajes en grúa 3 veces por semana entre la PNP, Sutran, MPH y El Tambo”, dijo el gerente Jorge Quispe.