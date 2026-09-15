Orlando Walter Mateo Sabroso, candidato a la alcaldía provincial de Yauli-La Oroya por Perú Primero sostiene que la reactivación económica, el empleo y la atención de las deudas municipales serán sus principales prioridades. También plantea proyectos en educación, salud, turismo e infraestructura.

Usted ya tiene experiencia como autoridad distrital. ¿Por qué considera que está preparado para gobernar Yauli-La Oroya?

Los años de trabajo en favor de la población y las cuatro gestiones al frente del distrito de Paccha nos han permitido adquirir experiencia. Esa trayectoria nos hace sentir preparados para aportar al desarrollo de la provincia y de sus distritos.

¿Cuál es la principal necesidad de Yauli-La Oroya?

La generación de empleo. El cierre del complejo metalúrgico afectó durante 18 años a la economía provincial. Aunque actualmente ha vuelto a operar, lo hace con una cantidad reducida de trabajadores, entre 250 y 300, cuando su potencial debería superar los 3.000 puestos de trabajo.

¿Qué puede hacer una municipalidad frente a ese problema?

La municipalidad no puede crear empleo permanente para toda la población. Puede impulsar trabajos temporales de dos, cuatro o seis meses, pero para un número limitado de personas. Por eso debemos dialogar con la empresa Metalurgia Business para promover nuevos negocios y actividades que permitan generar puestos de trabajo permanentes.

¿Qué programas plantea para apoyar a los sectores vulnerables?

Proponemos proyectos de inversión y empleo temporal dirigidos a jóvenes y madres de escasos recursos. Estos programas estarán vinculados con el cuidado del medio ambiente, la limpieza de canales pluviales y la recuperación y puesta en valor de los centros arqueológicos. También queremos mejorar sus accesos para impulsar el turismo.

¿Con qué recursos se financiarían sus proyectos?

La provincia recibe alrededor de 20 a 22 millones de soles anuales por concepto de canon minero. Estos recursos permiten programar proyectos que atiendan las necesidades de la población y contribuyan a generar empleo.

¿Cuáles serían sus principales obras?

Planteamos construir dos estadios de gran magnitud: uno en el sector de Shincamachay y otro en La Oroya. En educación, impulsaremos la innovación tecnológica en los colegios. También trabajaremos para mejorar la conectividad entre la ciudad y los anexos.

¿Qué propone para las comunidades ?

Implementaremos proyectos de riego tecnificado, siembra de pastos, mejoramiento genético de animales y mantenimiento de los caminos vecinales que conectan con las comunidades.

¿Qué hará en los 100 primeros días de gestión?

Reestructurar la municipalidad, que atraviesa una situación económica crítica. Existen deudas por beneficios sociales y pactos colectivos que bordearían los dos millones.