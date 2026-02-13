Osinergmin detectó graves deficiencias en la infraestructura eléctrica de la Calle Real en Huancayo, poniendo en alerta a la población previo al inicio del Ño Carnavalón 2026.

Los especialistas identificaron un total de 65 observaciones críticas que representan un peligro directo para la seguridad pública durante el desarrollo de las comparsas.

Unos 60 casos, corresponden a conexiones eléctricas defectuosas que incluyen cajas de medidores abiertas, conductores en contacto con partes metálicas y el incumplimiento de las distancias mínimas de seguridad respecto al suelo.

Asimismo, se reportaron fallas en estructuras de baja tensión, detectando dos postes y dos retenidas en mal estado de conservación, además de un conductor de baja tensión que no respeta la altura reglamentaria frente al nivel del terreno.