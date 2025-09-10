Otro mercado de Huancayo, fue multado con más de 8 mil soles, por insalubridad hallada en diversos puestos de venta de condimentos, lácteos, carnes y otros. Esto durante un operativo de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

La intervención de los fiscalizadores ediles, se dio en el mercado Mayorista, exMaltería, donde la MPH procedió a sancionar, ya no a los puestos sino al mercado como institución, con 150% de la UIT equivalentes a S/ 8 025. La multa fue impuesta por que se halló productos adulterados como vinos sin registro sanitario, yogurt con registro sanitario adulterado y sazonadores con la fecha caducada desde el 2023. En la zona de verduras y condimentos se evidenció gran cantidad de excretas de roedor en los diferentes puntos de venta.

El jefe de Bromatología, Jesús Vila, explicó que en Huancayo distrito, son 25 mercados los fiscalizados de manera inopinada a diario, en la mayoría se encuentran serias observaciones en cuanto al manejo sanitario, sin embargo un grueso porcentaje de los infractores levantan las sanciones, mientras que el resto opta por judicializar.

“En algunos casos judicializan las sanciones asegurando que no se realizó el debido procedimiento, a pesar que sí lo hicimos, Son dos mercados que judicializaron el proceso”, refirió Vila.

Con los reincidentes, se aplican sanciones como revocación de su licencia y clausuras.