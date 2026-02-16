Lamentable. Cuando se trasladaba a su domicilio en un motocar, después de salir de una conocida discoteca, el exjugador y figura del fútbol macho, fue asesinado de cinco balazos. En el lugar, el joven futbolista dejó de existir instantáneamente. También se supo que el otro parroquiano que lo acompañaba resultó herido en el brazo.

El accidente se registró a las 5:00 horas de ayer, en las afueras de la discoteca Paraíso, ubicado en la cuadra 2 del jirón Alberto Fujimori, del distrito de Ciudad Constitución de la provincia de Oxapampa.

Según informaron los vecinos y testigos del accidente, los asesinos habría estado esperando al joven deportista José Clemente Escobar (26), para matarlo.

La víctima había estado hasta la madrugada en el local nocturno, al salir tomo los servicios de un motocar para que lo llevará a su casa.

Cuando estaba sentado en el vehículo menor, recibió cinco balazos, uno en la cabeza y los otros en el cuerpo. Debido a las heridas falleció instantáneamente.

Mientras, la persona que lo acompañaba resulto herido en el brazo, siendo trasladado al centro de salud de Ciudad Constitución.

El occiso, José Clemente Escobar, era conocido en el ámbito deportivo local, por haber defendido los colores del “Muni Oxapampa” durante la etapa departamental de la Copa Perú, donde destacó por su entrega y compromiso. Pese a que al principio se especulaba de un tiroteo y que el jugador habría sido una víctima colateral de ello, los testimonios de los testigos y las heridas en el cuerpo del deportista terminaron confirmando que él era el objetivo.

Efectivos policiales acordonaron el área para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras se vienen realizando las investigaciones. Se busca capturar a los responsables del crimen. El cuerpo del finado fue evacuado a Pucallpa para la autopsia de ley.